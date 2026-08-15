Fantasy Hockey Rankings: Top 175 Forwards for 2026 Drafts

Andy's top 175 fantasy hockey forward rankings for 2026 fantasy drafts. These NHL forward rankings are for Yahoo rotisserie (category) leagues and include C, LW, and RW.
Hey RotoBallers! For the first time, RotoBaller will provide you with fantasy hockey content for the 2026-27 season.
Below, I give you my updated top-150 forward rankings designed for standard rotisserie Yahoo leagues. This format utilizes six skater categories (Goals, Assists, Power-Play Points, +/-, Shots on Goal, and Blocked Shots) and four goalie categories (Wins, Save Percentage, Goals Against Average, and Shutouts). In the rankings below, see high-end superstars like Kyle Connor and Jack Hughes stand out in our rankings, as well as mid-round sleepers like Anders Lee, Adrian Kempe, Alex DeBrincat, and more. These rankings will continue to be updated as we approach training camp.
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2026 Fantasy Hockey Draft Rankings: Top 175 Forwards
|Rank
|Player
|Team
|Position
|1
|Connor McDavid
|EDM
|F
|2
|Nathan MacKinnon
|COL
|F
|3
|Nikita Kucherov
|T.B
|F
|4
|Leon Draisaitl
|EDM
|F
|5
|Macklin Celebrini
|S.J
|F
|6
|Jason Robertson
|DAL
|F
|7
|Kirill Kaprizov
|MIN
|F
|8
|David Pastrnak
|BOS
|F
|9
|Nick Suzuki
|MTL
|F
|10
|Matt Boldy
|MIN
|F
|11
|Martin Necas
|COL
|F
|12
|Jack Eichel
|VGK
|F
|13
|Cole Caufield
|MTL
|F
|14
|Auston Matthews
|TOR
|F
|15
|Jack Hughes
|N.J
|F
|16
|Kyle Connor
|WPG
|F
|17
|Wyatt Johnston
|DAL
|F
|18
|Brady Tkachuk
|FLA
|F
|19
|Tage Thompson
|BUF
|F
|20
|Matthew Tkachuk
|FLA
|F
|21
|Mitch Marner
|VGK
|F
|22
|Jake Guentzel
|T.B
|F
|23
|Mikko Rantanen
|DAL
|F
|24
|Mark Scheifele
|WPG
|F
|25
|Cutter Gauthier
|ANA
|F
|26
|Dylan Guenther
|UTA
|F
|27
|Leo Carlsson
|ANA
|F
|28
|Brandon Hagel
|T.B
|F
|29
|Clayton Keller
|UTA
|F
|30
|Sam Reinhart
|FLA
|F
|31
|William Nylander
|TOR
|F
|32
|Juraj Slafkovsky
|MTL
|F
|33
|Alex DeBrincat
|DET
|F
|34
|Adrian Kempe
|L.A
|F
|35
|Sidney Crosby
|PIT
|F
|36
|Tim Stutzle
|OTT
|F
|37
|Kirill Marchenko
|CBJ
|F
|38
|Filip Forsberg
|NSH
|F
|39
|Artemi Panarin
|L.A
|F
|40
|Aleksander Barkov
|FLA
|F
|41
|Connor Bedard
|CHI
|F
|42
|Mika Zibanejad
|NYR
|F
|43
|Sebastian Aho
|CAR
|F
|44
|Jesper Bratt
|N.J
|F
|45
|Dylan Larkin
|DET
|F
|46
|Adam Fantilli
|CBJ
|F
|47
|Lucas Raymond
|DET
|F
|48
|Brayden Point
|T.B
|F
|49
|Porter Martone
|PHI
|F
|50
|Pavel Dorofeyev
|NYR
|F
|51
|Robert Thomas
|STL
|F
|52
|Nikolaj Ehlers
|CAR
|F
|53
|Nick Schmaltz
|UTA
|F
|54
|Nico Hischier
|N.J
|F
|55
|Dylan Holloway
|STL
|F
|56
|Will Smith
|S.J
|F
|57
|John Tavares
|TOR
|F
|58
|Drake Batherson
|OTT
|F
|59
|Mark Stone
|VGK
|F
|60
|Alex Tuch
|WSH
|F
|61
|Beckett Sennecke
|ANA
|F
|62
|Bo Horvat
|NYI
|F
|63
|Tom Wilson
|WSH
|F
|64
|Logan Cooley
|UTA
|F
|65
|Jimmy Snuggerud
|STL
|F
|66
|Zach Hyman
|EDM
|F
|67
|Roope Hintz
|DAL
|F
|68
|Alex Ovechkin
|WSH
|F
|69
|Mathew Barzal
|NYI
|F
|70
|Timo Meier
|N.J
|F
|71
|Andrei Svechnikov
|CAR
|F
|72
|Steven Stamkos
|NSH
|F
|73
|Gabriel Vilardi
|WPG
|F
|74
|Matthew Knies
|TOR
|F
|75
|Ivan Demidov
|MTL
|F
|76
|Brock Nelson
|COL
|F
|77
|Morgan Geekie
|BOS
|F
|78
|Bryan Rust
|PIT
|F
|79
|Sam Bennett
|FLA
|F
|80
|Joel Eriksson Ek
|MIN
|F
|81
|Quinton Byfield
|L.A
|F
|82
|J.T. Miller
|NYR
|F
|83
|Travis Konecny
|PHI
|F
|84
|Rickard Rakell
|PIT
|F
|85
|Anton Frondell
|CHI
|F
|86
|Brad Marchand
|FLA
|F
|87
|Nazem Kadri
|COL
|F
|88
|Jordan Kyrou
|WSH
|F
|89
|Trevor Zegras
|PHI
|F
|90
|Logan Stankoven
|CAR
|F
|91
|Jackson Blake
|CAR
|F
|92
|Gavin McKenna
|TOR
|F
|93
|Josh Doan
|BUF
|F
|94
|Dylan Strome
|WSH
|F
|95
|Alexis Lafreniere
|NYR
|F
|96
|Ryan O'Reilly
|NSH
|F
|97
|Vincent Trocheck
|UTA
|F
|98
|Owen Tippett
|PHI
|F
|99
|Kevin Fiala
|L.A
|F
|100
|Pavel Zacha
|BOS
|F
|101
|Dylan Cozens
|OTT
|F
|102
|Evgeni Malkin
|PIT
|F
|103
|Mason Marchment
|S.J
|F
|104
|Elias Pettersson
|VAN
|F
|105
|JJ Peterka
|BOS
|F
|106
|William Eklund
|OTT
|F
|107
|Valeri Nichushkin
|CBJ
|F
|108
|Jared McCann
|SEA
|F
|109
|Aliaksei Protas
|WSH
|F
|110
|Gabriel Landeskog
|COL
|F
|111
|Ryan Nugent-Hopkins
|EDM
|F
|112
|Ryan Leonard
|WSH
|F
|113
|Carter Verhaeghe
|FLA
|F
|114
|Mats Zuccarello
|L.A
|F
|115
|Patrick Kane
|CHI
|F
|116
|Anthony Cirelli
|T.B
|F
|117
|Matty Beniers
|SEA
|F
|118
|Frank Nazar
|CHI
|F
|119
|Anthony Mantha
|N.J
|F
|120
|Viktor Arvidsson
|DET
|F
|121
|Anders Lee
|UTA
|F
|122
|Tomas Hertl
|VGK
|F
|123
|Mason McTavish
|STL
|F
|124
|Zach Benson
|BUF
|F
|125
|Matt Duchene
|DAL
|F
|126
|Mikael Granlund
|ANA
|F
|127
|Alex Laferriere
|L.A
|F
|128
|Mavrik Bourque
|NSH
|F
|129
|Matvei Michkov
|PHI
|F
|130
|Artturi Lehkonen
|COL
|F
|131
|Luke Evangelista
|NSH
|F
|132
|Anton Lundell
|FLA
|F
|133
|Ivan Barbashev
|VGK
|F
|134
|Ilya Protas
|WSH
|F
|135
|Blake Coleman
|MIN
|F
|136
|Bobby McMann
|SEA
|F
|137
|Jake DeBrusk
|VAN
|F
|138
|Ryan Hartman
|MIN
|F
|139
|Elias Lindholm
|BOS
|F
|140
|Shane Pinto
|OTT
|F
|141
|Pierre-Luc Dubois
|WSH
|F
|142
|Connor McMichael
|STL
|F
|143
|Charlie Coyle
|CBJ
|F
|144
|Marco Rossi
|VAN
|F
|145
|Troy Terry
|ANA
|F
|146
|Cole Perfetti
|WPG
|F
|147
|Michael Misa
|S.J
|F
|148
|Brock Boeser
|VAN
|F
|149
|Seth Jarvis
|CAR
|F
|150
|Collin Graf
|S.J
|F
|151
|Tyson Foerster
|PHI
|F
|152
|Chris Kreider
|ANA
|F
|153
|Tyler Bertuzzi
|CHI
|F
|154
|Kiefer Sherwood
|S.J
|F
|155
|Taylor Hall
|CAR
|F
|156
|Jack Quinn
|BUF
|F
|157
|Gabe Perreault
|NYR
|F
|158
|Brett Howden
|VGK
|F
|159
|Matt Coronato
|CGY
|F
|160
|Will Cuylle
|NYR
|F
|161
|Josh Norris
|BUF
|F
|162
|Igor Chernyshov
|S.J
|F
|163
|William Karlsson
|VGK
|F
|164
|James Hagens
|BOS
|F
|165
|Victor Eklund
|NYI
|F
|166
|Ivar Stenberg
|SJ
|F
|167
|Egor Chinakhov
|PIT
|F
|168
|Tyler Toffoli
|S.J
|F
|169
|Jack Roslovic
|TOR
|F
|170
|Jordan Eberle
|SEA
|F
|171
|Easton Cowan
|TOR
|F
|172
|Konsta Helenius
|BUF
|F
|173
|Matt Savoie
|EDM
|F
|174
|Lawson Crouse
|UTA
|F
|175
|Pavel Buchnevich
|STL
|F
2026 Fantasy Hockey Rankings: Draft Outlooks
Jack Roslovic, RW, Toronto Maple Leafs
Toronto Maple Leafs forward Jack Roslovic is looking forward to linking up with his new teammates. "A mixture of everything," Roslovic said about his decision to sign with the team during an appearance on TSN's OverDrive. "They've been a team that you could say didn't have their best year last year. But it's a team that's new, it's young, it's vibrant, it's ready to win. A couple of familiar faces around.
A really cool, really good style of hockey that's exciting, and I just wanted to be a part of it." Over the last three seasons, Roslovic has played for four NHL teams. He never seems to stick around for long but has been a solid contributor wherever he's been. If Roslovic stays injury-free, a 40-point campaign looks reachable for him in 2026-27.
Ilya Protas, C, Washington Capitals
Washington Capitals forward Ilya Protas is likely to have a full-time NHL role in the upcoming campaign, Tony Ferrari of The Hockey News reports. After showing off spectacular form in the AHL, Protas skated in his first NHL games late last season.
He notched one goal and three assists in four appearances. Protas' efforts included a three-point performance against the Pittsburgh Penguins. While Protas is set to see more action in 2026-27, the Capitals have beefed up their frontline during the offseason, so there will be only limited ice time available for the talented Belarusian.
Dylan Larkin, C, Detroit Red Wings
Detroit Red Wings center Dylan Larkin could remain with the team at the start of the season, Ted Kuflan of The Detroit News reports. Larkin requested a trade at the start of the offseason, but the team hasn't found any suitable deals. A source told Kuflan that the organization expects Larkin to report to training camp if he isn't traded by then.
He would reportedly forfeit $8 million in salary if he doesn't appear in camp. From a fantasy perspective, it would likely be better if Larkin moved away from Motown, as unhappiness in Detroit could affect his performance.
Top 250 Player Rankings
Be sure to also check out our full updated top-250 rankings below.
|Rank
|Player
|Team
|Position
|1
|Connor McDavid
|EDM
|C
|2
|Nathan MacKinnon
|COL
|C
|3
|Nikita Kucherov
|T.B
|RW
|4
|Leon Draisaitl
|EDM
|C
|5
|Macklin Celebrini
|S.J
|C
|6
|Jason Robertson
|DAL
|LW
|7
|Kirill Kaprizov
|MIN
|LW
|8
|David Pastrnak
|BOS
|RW
|9
|Andrei Vasilevskiy
|T.B
|G
|10
|Cale Makar
|COL
|D
|11
|Nick Suzuki
|MTL
|C
|12
|Matt Boldy
|MIN
|LW
|13
|Martin Necas
|COL
|RW
|14
|Zach Werenski
|CBJ
|D
|15
|Jack Eichel
|VGK
|C
|16
|Cole Caufield
|MTL
|LW
|17
|Auston Matthews
|TOR
|C
|18
|Jack Hughes
|N.J
|C
|19
|Quinn Hughes
|MIN
|D
|20
|Kyle Connor
|WPG
|LW
|21
|Logan Thompson
|WSH
|G
|22
|Wyatt Johnston
|DAL
|C
|23
|Brady Tkachuk
|FLA
|LW
|24
|Evan Bouchard
|EDM
|D
|25
|Tage Thompson
|BUF
|C
|26
|Lane Hutson
|MTL
|D
|27
|Matthew Tkachuk
|FLA
|RW
|28
|Mitch Marner
|VGK
|RW
|29
|Jake Guentzel
|T.B
|LW
|30
|Mikko Rantanen
|DAL
|RW
|31
|Mark Scheifele
|WPG
|C
|32
|Connor Hellebuyck
|WPG
|G
|33
|Cutter Gauthier
|ANA
|RW
|34
|Dylan Guenther
|UTA
|RW
|35
|Matthew Schaefer
|NYI
|D
|36
|Rasmus Dahlin
|BUF
|D
|37
|Leo Carlsson
|ANA
|C
|38
|Brandon Hagel
|T.B
|LW
|39
|Clayton Keller
|UTA
|LW
|40
|Sam Reinhart
|FLA
|RW
|41
|William Nylander
|TOR
|RW
|42
|Jake Oettinger
|DAL
|G
|43
|Juraj Slafkovsky
|MTL
|RW
|44
|Alex DeBrincat
|DET
|LW
|45
|Adrian Kempe
|L.A
|RW
|46
|Igor Shesterkin
|NYR
|G
|47
|Sidney Crosby
|PIT
|C
|48
|Tim Stutzle
|OTT
|C
|49
|Ilya Sorokin
|NYI
|G
|50
|Kirill Marchenko
|CBJ
|LW
|51
|Filip Forsberg
|NSH
|LW
|52
|Artemi Panarin
|L.A
|LW
|53
|Aleksander Barkov
|FLA
|C
|54
|Moritz Seider
|DET
|D
|55
|Jakob Chychrun
|WSH
|D
|56
|Darren Raddysh
|TOR
|D
|57
|Connor Bedard
|CHI
|C
|58
|Jake Sanderson
|OTT
|D
|59
|Mika Zibanejad
|NYR
|C
|60
|Sebastian Aho
|CAR
|C
|61
|Jesper Bratt
|N.J
|LW
|62
|Dylan Larkin
|DET
|C
|63
|Adam Fantilli
|CBJ
|C
|64
|Lucas Raymond
|DET
|RW
|65
|Brayden Point
|T.B
|C
|66
|Porter Martone
|PHI
|RW
|67
|Scott Wedgewood
|COL
|G
|68
|Pavel Dorofeyev
|NYR
|RW
|69
|Robert Thomas
|STL
|C
|70
|Nikolaj Ehlers
|CAR
|LW
|71
|Nick Schmaltz
|UTA
|C
|72
|Nico Hischier
|N.J
|C
|73
|Jeremy Swayman
|BOS
|G
|74
|Dylan Holloway
|STL
|LW
|75
|Adam Fox
|NYR
|D
|76
|Will Smith
|S.J
|RW
|77
|John Tavares
|TOR
|C
|78
|Drake Batherson
|OTT
|RW
|79
|Mark Stone
|VGK
|RW
|80
|Alex Tuch
|WSH
|RW
|81
|Beckett Sennecke
|ANA
|RW
|82
|Bo Horvat
|NYI
|C
|83
|Jakub Dobes
|MTL
|G
|84
|Tom Wilson
|WSH
|RW
|85
|Logan Cooley
|UTA
|C
|86
|Jimmy Snuggerud
|STL
|RW
|87
|Miro Heiskanen
|DAL
|D
|88
|Brock Faber
|MIN
|D
|89
|Brandon Bussi
|CAR
|G
|90
|Zach Hyman
|EDM
|RW
|91
|Roope Hintz
|DAL
|C
|92
|Josh Morrissey
|WPG
|D
|93
|Alex Ovechkin
|WSH
|LW
|94
|Karel Vejmelka
|UTA
|G
|95
|Roman Josi
|NSH
|D
|96
|Mathew Barzal
|NYI
|C
|97
|Timo Meier
|N.J
|LW
|98
|Jesper Wallstedt
|MIN
|G
|99
|Jackson LaCombe
|ANA
|D
|100
|Mikhail Sergachev
|UTA
|D
|101
|Andrei Svechnikov
|CAR
|LW
|102
|Steven Stamkos
|NSH
|LW
|103
|John Carlson
|T.B
|D
|104
|Gabriel Vilardi
|WPG
|RW
|105
|Matthew Knies
|TOR
|LW
|106
|Jacob Markstrom
|FLA
|G
|107
|Erik Karlsson
|PIT
|D
|108
|Ivan Demidov
|MTL
|RW
|109
|Brock Nelson
|COL
|C
|110
|Morgan Geekie
|BOS
|RW
|111
|Bryan Rust
|PIT
|RW
|112
|Sam Bennett
|FLA
|C
|113
|Joel Eriksson Ek
|MIN
|C
|114
|Quinton Byfield
|L.A
|C
|115
|J.T. Miller
|NYR
|C
|116
|Mackenzie Blackwood
|COL
|G
|117
|Travis Konecny
|PHI
|RW
|118
|Jet Greaves
|CBJ
|G
|119
|Rickard Rakell
|PIT
|LW
|120
|Anton Frondell
|CHI
|C
|121
|Brad Marchand
|FLA
|RW
|122
|Nazem Kadri
|COL
|C
|123
|Jordan Kyrou
|WSH
|RW
|124
|Trevor Zegras
|PHI
|C
|125
|Logan Stankoven
|CAR
|C
|126
|Jackson Blake
|CAR
|RW
|127
|Gavin McKenna
|TOR
|C
|128
|Josh Doan
|BUF
|RW
|129
|Dylan Strome
|WSH
|C
|130
|Alexis Lafreniere
|NYR
|RW
|131
|Charlie McAvoy
|BOS
|D
|132
|Ryan O'Reilly
|NSH
|C
|133
|Linus Ullmark
|OTT
|G
|134
|Vincent Trocheck
|UTA
|C
|135
|Dan Vladar
|PHI
|G
|136
|Brandt Clarke
|L.A
|D
|137
|Bowen Byram
|CHI
|D
|138
|Noah Dobson
|MTL
|D
|139
|Owen Tippett
|PHI
|LW
|140
|Kevin Fiala
|L.A
|LW
|141
|Pavel Zacha
|BOS
|C
|142
|Dylan Cozens
|OTT
|C
|143
|Evgeni Malkin
|PIT
|RW
|144
|Mason Marchment
|S.J
|LW
|145
|Elias Pettersson
|VAN
|C
|146
|Shayne Gostisbehere
|CAR
|D
|147
|JJ Peterka
|BOS
|LW
|148
|William Eklund
|OTT
|LW
|149
|Darcy Kuemper
|L.A
|G
|150
|John Gibson
|DET
|G
|151
|Valeri Nichushkin
|CBJ
|RW
|152
|Jared McCann
|SEA
|LW
|153
|Aliaksei Protas
|WSH
|LW
|154
|Carter Hart
|VGK
|G
|155
|Gabriel Landeskog
|COL
|LW
|156
|Ryan Nugent-Hopkins
|EDM
|LW
|157
|Mackenzie Weegar
|UTA
|D
|158
|Ryan Leonard
|WSH
|RW
|159
|Thomas Harley
|DAL
|D
|160
|Victor Hedman
|T.B
|D
|161
|Carter Verhaeghe
|FLA
|LW
|162
|Mats Zuccarello
|L.A
|RW
|163
|Dougie Hamilton
|N.J
|D
|164
|Shea Theodore
|VGK
|D
|165
|Seth Jones
|FLA
|D
|166
|Patrick Kane
|CHI
|RW
|167
|Thomas Chabot
|OTT
|D
|168
|Anthony Cirelli
|T.B
|C
|169
|Matty Beniers
|SEA
|C
|170
|Rasmus Andersson
|VGK
|D
|171
|Juuse Saros
|NSH
|G
|172
|Philip Broberg
|STL
|D
|173
|Vince Dunn
|SEA
|D
|174
|Frank Nazar
|CHI
|C
|175
|Luke Hughes
|N.J
|D
|176
|Anthony Mantha
|N.J
|RW
|177
|Ukko-Pekka Luukkonen
|BUF
|G
|178
|Viktor Arvidsson
|DET
|RW
|179
|Anders Lee
|UTA
|LW
|180
|Jake Allen
|N.J
|G
|181
|Tomas Hertl
|VGK
|C
|182
|Sergei Bobrovsky
|TOR
|G
|183
|Mason McTavish
|STL
|LW
|184
|Esa Lindell
|DAL
|D
|185
|Zach Benson
|BUF
|LW
|186
|Matt Duchene
|DAL
|C
|187
|Mikael Granlund
|ANA
|C
|188
|Alex Laferriere
|L.A
|RW
|189
|Mavrik Bourque
|NSH
|RW
|190
|Lukas Dostal
|ANA
|G
|191
|Matvei Michkov
|PHI
|RW
|192
|Mattias Samuelsson
|BUF
|D
|193
|Artturi Lehkonen
|COL
|LW
|194
|Joel Hofer
|STL
|G
|195
|Luke Evangelista
|NSH
|RW
|196
|Anton Lundell
|FLA
|C
|197
|Spencer Knight
|CHI
|G
|198
|Ivan Barbashev
|VGK
|LW
|199
|Ilya Protas
|WSH
|C
|200
|Blake Coleman
|MIN
|LW
|201
|Bobby McMann
|SEA
|LW
|202
|Jake DeBrusk
|VAN
|LW
|203
|Ryan Hartman
|MIN
|RW
|204
|Filip Hronek
|VAN
|D
|205
|Elias Lindholm
|BOS
|C
|206
|Shane Pinto
|OTT
|C
|207
|Pierre-Luc Dubois
|WSH
|C
|208
|Connor McMichael
|STL
|LW
|209
|Charlie Coyle
|CBJ
|C
|210
|Darnell Nurse
|S.J
|D
|211
|Marco Rossi
|VAN
|C
|212
|Troy Terry
|ANA
|RW
|213
|Cole Perfetti
|WPG
|LW
|214
|Michael Misa
|S.J
|C
|215
|Brock Boeser
|VAN
|RW
|216
|Colton Parayko
|STL
|D
|217
|Seth Jarvis
|CAR
|RW
|218
|Collin Graf
|S.J
|LW
|219
|Jacob Fowler
|MTL
|G
|220
|Tyson Foerster
|PHI
|LW
|221
|Jake McCabe
|TOR
|D
|222
|Jacob Trouba
|S.J
|D
|223
|Chris Kreider
|ANA
|LW
|224
|Mattias Ekholm
|EDM
|D
|225
|Noah Hanifin
|VGK
|D
|226
|Frederik Andersen
|EDM
|G
|227
|Tyler Bertuzzi
|CHI
|RW
|228
|Simon Nemec
|CGY
|D
|229
|Alexander Nikishin
|CAR
|D
|230
|Joey Daccord
|SEA
|G
|231
|Kiefer Sherwood
|S.J
|RW
|232
|Taylor Hall
|CAR
|LW
|233
|Dustin Wolf
|CGY
|G
|234
|Jack Quinn
|BUF
|RW
|235
|Sam Malinski
|COL
|D
|236
|Gabe Perreault
|NYR
|LW
|237
|Brett Howden
|VGK
|LW
|238
|Ivan Provorov
|CBJ
|D
|239
|Matt Coronato
|CGY
|RW
|240
|Justin Faulk
|DET
|D
|241
|K'Andre Miller
|CAR
|D
|242
|Brayden McNabb
|VGK
|D
|243
|Will Cuylle
|NYR
|LW
|244
|Cole Hutson
|WSH
|D
|245
|Josh Norris
|BUF
|C
|246
|Igor Chernyshov
|S.J
|LW
|247
|William Karlsson
|VGK
|C
|248
|Sam Rinzel
|CHI
|D
|249
|James Hagens
|BOS
|C
|250
|Mike Matheson
|MTL
|D
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