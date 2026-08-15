Fantasy Hockey Rankings: Top 175 Forwards for 2026 Drafts

August 15, 2026

Andy's top 175 fantasy hockey forward rankings for 2026 fantasy drafts. These NHL forward rankings are for Yahoo rotisserie (category) leagues and include C, LW, and RW.

Hey RotoBallers! For the first time, RotoBaller will provide you with fantasy hockey content for the 2026-27 season.

Below, I give you my updated top-150 forward rankings designed for standard rotisserie Yahoo leagues. This format utilizes six skater categories (Goals, Assists, Power-Play Points, +/-, Shots on Goal, and Blocked Shots) and four goalie categories (Wins, Save Percentage, Goals Against Average, and Shutouts). In the rankings below, see high-end superstars like Kyle Connor and Jack Hughes stand out in our rankings, as well as mid-round sleepers like Anders Lee, Adrian Kempe, Alex DeBrincat, and more. These rankings will continue to be updated as we approach training camp.

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2026 Fantasy Hockey Draft Rankings: Top 175 Forwards

Rank Player Team Position 1 Connor McDavid EDM F 2 Nathan MacKinnon COL F 3 Nikita Kucherov T.B F 4 Leon Draisaitl EDM F 5 Macklin Celebrini S.J F 6 Jason Robertson DAL F 7 Kirill Kaprizov MIN F 8 David Pastrnak BOS F 9 Nick Suzuki MTL F 10 Matt Boldy MIN F 11 Martin Necas COL F 12 Jack Eichel VGK F 13 Cole Caufield MTL F 14 Auston Matthews TOR F 15 Jack Hughes N.J F 16 Kyle Connor WPG F 17 Wyatt Johnston DAL F 18 Brady Tkachuk FLA F 19 Tage Thompson BUF F 20 Matthew Tkachuk FLA F 21 Mitch Marner VGK F 22 Jake Guentzel T.B F 23 Mikko Rantanen DAL F 24 Mark Scheifele WPG F 25 Cutter Gauthier ANA F 26 Dylan Guenther UTA F 27 Leo Carlsson ANA F 28 Brandon Hagel T.B F 29 Clayton Keller UTA F 30 Sam Reinhart FLA F 31 William Nylander TOR F 32 Juraj Slafkovsky MTL F 33 Alex DeBrincat DET F 34 Adrian Kempe L.A F 35 Sidney Crosby PIT F 36 Tim Stutzle OTT F 37 Kirill Marchenko CBJ F 38 Filip Forsberg NSH F 39 Artemi Panarin L.A F 40 Aleksander Barkov FLA F 41 Connor Bedard CHI F 42 Mika Zibanejad NYR F 43 Sebastian Aho CAR F 44 Jesper Bratt N.J F 45 Dylan Larkin DET F 46 Adam Fantilli CBJ F 47 Lucas Raymond DET F 48 Brayden Point T.B F 49 Porter Martone PHI F 50 Pavel Dorofeyev NYR F 51 Robert Thomas STL F 52 Nikolaj Ehlers CAR F 53 Nick Schmaltz UTA F 54 Nico Hischier N.J F 55 Dylan Holloway STL F 56 Will Smith S.J F 57 John Tavares TOR F 58 Drake Batherson OTT F 59 Mark Stone VGK F 60 Alex Tuch WSH F 61 Beckett Sennecke ANA F 62 Bo Horvat NYI F 63 Tom Wilson WSH F 64 Logan Cooley UTA F 65 Jimmy Snuggerud STL F 66 Zach Hyman EDM F 67 Roope Hintz DAL F 68 Alex Ovechkin WSH F 69 Mathew Barzal NYI F 70 Timo Meier N.J F 71 Andrei Svechnikov CAR F 72 Steven Stamkos NSH F 73 Gabriel Vilardi WPG F 74 Matthew Knies TOR F 75 Ivan Demidov MTL F 76 Brock Nelson COL F 77 Morgan Geekie BOS F 78 Bryan Rust PIT F 79 Sam Bennett FLA F 80 Joel Eriksson Ek MIN F 81 Quinton Byfield L.A F 82 J.T. Miller NYR F 83 Travis Konecny PHI F 84 Rickard Rakell PIT F 85 Anton Frondell CHI F 86 Brad Marchand FLA F 87 Nazem Kadri COL F 88 Jordan Kyrou WSH F 89 Trevor Zegras PHI F 90 Logan Stankoven CAR F 91 Jackson Blake CAR F 92 Gavin McKenna TOR F 93 Josh Doan BUF F 94 Dylan Strome WSH F 95 Alexis Lafreniere NYR F 96 Ryan O'Reilly NSH F 97 Vincent Trocheck UTA F 98 Owen Tippett PHI F 99 Kevin Fiala L.A F 100 Pavel Zacha BOS F 101 Dylan Cozens OTT F 102 Evgeni Malkin PIT F 103 Mason Marchment S.J F 104 Elias Pettersson VAN F 105 JJ Peterka BOS F 106 William Eklund OTT F 107 Valeri Nichushkin CBJ F 108 Jared McCann SEA F 109 Aliaksei Protas WSH F 110 Gabriel Landeskog COL F 111 Ryan Nugent-Hopkins EDM F 112 Ryan Leonard WSH F 113 Carter Verhaeghe FLA F 114 Mats Zuccarello L.A F 115 Patrick Kane CHI F 116 Anthony Cirelli T.B F 117 Matty Beniers SEA F 118 Frank Nazar CHI F 119 Anthony Mantha N.J F 120 Viktor Arvidsson DET F 121 Anders Lee UTA F 122 Tomas Hertl VGK F 123 Mason McTavish STL F 124 Zach Benson BUF F 125 Matt Duchene DAL F 126 Mikael Granlund ANA F 127 Alex Laferriere L.A F 128 Mavrik Bourque NSH F 129 Matvei Michkov PHI F 130 Artturi Lehkonen COL F 131 Luke Evangelista NSH F 132 Anton Lundell FLA F 133 Ivan Barbashev VGK F 134 Ilya Protas WSH F 135 Blake Coleman MIN F 136 Bobby McMann SEA F 137 Jake DeBrusk VAN F 138 Ryan Hartman MIN F 139 Elias Lindholm BOS F 140 Shane Pinto OTT F 141 Pierre-Luc Dubois WSH F 142 Connor McMichael STL F 143 Charlie Coyle CBJ F 144 Marco Rossi VAN F 145 Troy Terry ANA F 146 Cole Perfetti WPG F 147 Michael Misa S.J F 148 Brock Boeser VAN F 149 Seth Jarvis CAR F 150 Collin Graf S.J F 151 Tyson Foerster PHI F 152 Chris Kreider ANA F 153 Tyler Bertuzzi CHI F 154 Kiefer Sherwood S.J F 155 Taylor Hall CAR F 156 Jack Quinn BUF F 157 Gabe Perreault NYR F 158 Brett Howden VGK F 159 Matt Coronato CGY F 160 Will Cuylle NYR F 161 Josh Norris BUF F 162 Igor Chernyshov S.J F 163 William Karlsson VGK F 164 James Hagens BOS F 165 Victor Eklund NYI F 166 Ivar Stenberg SJ F 167 Egor Chinakhov PIT F 168 Tyler Toffoli S.J F 169 Jack Roslovic TOR F 170 Jordan Eberle SEA F 171 Easton Cowan TOR F 172 Konsta Helenius BUF F 173 Matt Savoie EDM F 174 Lawson Crouse UTA F 175 Pavel Buchnevich STL F

2026 Fantasy Hockey Rankings: Draft Outlooks

Jack Roslovic, RW, Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs forward Jack Roslovic is looking forward to linking up with his new teammates. "A mixture of everything," Roslovic said about his decision to sign with the team during an appearance on TSN's OverDrive. "They've been a team that you could say didn't have their best year last year. But it's a team that's new, it's young, it's vibrant, it's ready to win. A couple of familiar faces around.

A really cool, really good style of hockey that's exciting, and I just wanted to be a part of it." Over the last three seasons, Roslovic has played for four NHL teams. He never seems to stick around for long but has been a solid contributor wherever he's been. If Roslovic stays injury-free, a 40-point campaign looks reachable for him in 2026-27.

Ilya Protas, C, Washington Capitals

Washington Capitals forward Ilya Protas is likely to have a full-time NHL role in the upcoming campaign, Tony Ferrari of The Hockey News reports. After showing off spectacular form in the AHL, Protas skated in his first NHL games late last season.

He notched one goal and three assists in four appearances. Protas' efforts included a three-point performance against the Pittsburgh Penguins. While Protas is set to see more action in 2026-27, the Capitals have beefed up their frontline during the offseason, so there will be only limited ice time available for the talented Belarusian.

Dylan Larkin, C, Detroit Red Wings

Detroit Red Wings center Dylan Larkin could remain with the team at the start of the season, Ted Kuflan of The Detroit News reports. Larkin requested a trade at the start of the offseason, but the team hasn't found any suitable deals. A source told Kuflan that the organization expects Larkin to report to training camp if he isn't traded by then.

He would reportedly forfeit $8 million in salary if he doesn't appear in camp. From a fantasy perspective, it would likely be better if Larkin moved away from Motown, as unhappiness in Detroit could affect his performance.

Top 250 Player Rankings

Be sure to also check out our full updated top-250 rankings below.

Rank Player Team Position 1 Connor McDavid EDM C 2 Nathan MacKinnon COL C 3 Nikita Kucherov T.B RW 4 Leon Draisaitl EDM C 5 Macklin Celebrini S.J C 6 Jason Robertson DAL LW 7 Kirill Kaprizov MIN LW 8 David Pastrnak BOS RW 9 Andrei Vasilevskiy T.B G 10 Cale Makar COL D 11 Nick Suzuki MTL C 12 Matt Boldy MIN LW 13 Martin Necas COL RW 14 Zach Werenski CBJ D 15 Jack Eichel VGK C 16 Cole Caufield MTL LW 17 Auston Matthews TOR C 18 Jack Hughes N.J C 19 Quinn Hughes MIN D 20 Kyle Connor WPG LW 21 Logan Thompson WSH G 22 Wyatt Johnston DAL C 23 Brady Tkachuk FLA LW 24 Evan Bouchard EDM D 25 Tage Thompson BUF C 26 Lane Hutson MTL D 27 Matthew Tkachuk FLA RW 28 Mitch Marner VGK RW 29 Jake Guentzel T.B LW 30 Mikko Rantanen DAL RW 31 Mark Scheifele WPG C 32 Connor Hellebuyck WPG G 33 Cutter Gauthier ANA RW 34 Dylan Guenther UTA RW 35 Matthew Schaefer NYI D 36 Rasmus Dahlin BUF D 37 Leo Carlsson ANA C 38 Brandon Hagel T.B LW 39 Clayton Keller UTA LW 40 Sam Reinhart FLA RW 41 William Nylander TOR RW 42 Jake Oettinger DAL G 43 Juraj Slafkovsky MTL RW 44 Alex DeBrincat DET LW 45 Adrian Kempe L.A RW 46 Igor Shesterkin NYR G 47 Sidney Crosby PIT C 48 Tim Stutzle OTT C 49 Ilya Sorokin NYI G 50 Kirill Marchenko CBJ LW 51 Filip Forsberg NSH LW 52 Artemi Panarin L.A LW 53 Aleksander Barkov FLA C 54 Moritz Seider DET D 55 Jakob Chychrun WSH D 56 Darren Raddysh TOR D 57 Connor Bedard CHI C 58 Jake Sanderson OTT D 59 Mika Zibanejad NYR C 60 Sebastian Aho CAR C 61 Jesper Bratt N.J LW 62 Dylan Larkin DET C 63 Adam Fantilli CBJ C 64 Lucas Raymond DET RW 65 Brayden Point T.B C 66 Porter Martone PHI RW 67 Scott Wedgewood COL G 68 Pavel Dorofeyev NYR RW 69 Robert Thomas STL C 70 Nikolaj Ehlers CAR LW 71 Nick Schmaltz UTA C 72 Nico Hischier N.J C 73 Jeremy Swayman BOS G 74 Dylan Holloway STL LW 75 Adam Fox NYR D 76 Will Smith S.J RW 77 John Tavares TOR C 78 Drake Batherson OTT RW 79 Mark Stone VGK RW 80 Alex Tuch WSH RW 81 Beckett Sennecke ANA RW 82 Bo Horvat NYI C 83 Jakub Dobes MTL G 84 Tom Wilson WSH RW 85 Logan Cooley UTA C 86 Jimmy Snuggerud STL RW 87 Miro Heiskanen DAL D 88 Brock Faber MIN D 89 Brandon Bussi CAR G 90 Zach Hyman EDM RW 91 Roope Hintz DAL C 92 Josh Morrissey WPG D 93 Alex Ovechkin WSH LW 94 Karel Vejmelka UTA G 95 Roman Josi NSH D 96 Mathew Barzal NYI C 97 Timo Meier N.J LW 98 Jesper Wallstedt MIN G 99 Jackson LaCombe ANA D 100 Mikhail Sergachev UTA D 101 Andrei Svechnikov CAR LW 102 Steven Stamkos NSH LW 103 John Carlson T.B D 104 Gabriel Vilardi WPG RW 105 Matthew Knies TOR LW 106 Jacob Markstrom FLA G 107 Erik Karlsson PIT D 108 Ivan Demidov MTL RW 109 Brock Nelson COL C 110 Morgan Geekie BOS RW 111 Bryan Rust PIT RW 112 Sam Bennett FLA C 113 Joel Eriksson Ek MIN C 114 Quinton Byfield L.A C 115 J.T. Miller NYR C 116 Mackenzie Blackwood COL G 117 Travis Konecny PHI RW 118 Jet Greaves CBJ G 119 Rickard Rakell PIT LW 120 Anton Frondell CHI C 121 Brad Marchand FLA RW 122 Nazem Kadri COL C 123 Jordan Kyrou WSH RW 124 Trevor Zegras PHI C 125 Logan Stankoven CAR C 126 Jackson Blake CAR RW 127 Gavin McKenna TOR C 128 Josh Doan BUF RW 129 Dylan Strome WSH C 130 Alexis Lafreniere NYR RW 131 Charlie McAvoy BOS D 132 Ryan O'Reilly NSH C 133 Linus Ullmark OTT G 134 Vincent Trocheck UTA C 135 Dan Vladar PHI G 136 Brandt Clarke L.A D 137 Bowen Byram CHI D 138 Noah Dobson MTL D 139 Owen Tippett PHI LW 140 Kevin Fiala L.A LW 141 Pavel Zacha BOS C 142 Dylan Cozens OTT C 143 Evgeni Malkin PIT RW 144 Mason Marchment S.J LW 145 Elias Pettersson VAN C 146 Shayne Gostisbehere CAR D 147 JJ Peterka BOS LW 148 William Eklund OTT LW 149 Darcy Kuemper L.A G 150 John Gibson DET G 151 Valeri Nichushkin CBJ RW 152 Jared McCann SEA LW 153 Aliaksei Protas WSH LW 154 Carter Hart VGK G 155 Gabriel Landeskog COL LW 156 Ryan Nugent-Hopkins EDM LW 157 Mackenzie Weegar UTA D 158 Ryan Leonard WSH RW 159 Thomas Harley DAL D 160 Victor Hedman T.B D 161 Carter Verhaeghe FLA LW 162 Mats Zuccarello L.A RW 163 Dougie Hamilton N.J D 164 Shea Theodore VGK D 165 Seth Jones FLA D 166 Patrick Kane CHI RW 167 Thomas Chabot OTT D 168 Anthony Cirelli T.B C 169 Matty Beniers SEA C 170 Rasmus Andersson VGK D 171 Juuse Saros NSH G 172 Philip Broberg STL D 173 Vince Dunn SEA D 174 Frank Nazar CHI C 175 Luke Hughes N.J D 176 Anthony Mantha N.J RW 177 Ukko-Pekka Luukkonen BUF G 178 Viktor Arvidsson DET RW 179 Anders Lee UTA LW 180 Jake Allen N.J G 181 Tomas Hertl VGK C 182 Sergei Bobrovsky TOR G 183 Mason McTavish STL LW 184 Esa Lindell DAL D 185 Zach Benson BUF LW 186 Matt Duchene DAL C 187 Mikael Granlund ANA C 188 Alex Laferriere L.A RW 189 Mavrik Bourque NSH RW 190 Lukas Dostal ANA G 191 Matvei Michkov PHI RW 192 Mattias Samuelsson BUF D 193 Artturi Lehkonen COL LW 194 Joel Hofer STL G 195 Luke Evangelista NSH RW 196 Anton Lundell FLA C 197 Spencer Knight CHI G 198 Ivan Barbashev VGK LW 199 Ilya Protas WSH C 200 Blake Coleman MIN LW 201 Bobby McMann SEA LW 202 Jake DeBrusk VAN LW 203 Ryan Hartman MIN RW 204 Filip Hronek VAN D 205 Elias Lindholm BOS C 206 Shane Pinto OTT C 207 Pierre-Luc Dubois WSH C 208 Connor McMichael STL LW 209 Charlie Coyle CBJ C 210 Darnell Nurse S.J D 211 Marco Rossi VAN C 212 Troy Terry ANA RW 213 Cole Perfetti WPG LW 214 Michael Misa S.J C 215 Brock Boeser VAN RW 216 Colton Parayko STL D 217 Seth Jarvis CAR RW 218 Collin Graf S.J LW 219 Jacob Fowler MTL G 220 Tyson Foerster PHI LW 221 Jake McCabe TOR D 222 Jacob Trouba S.J D 223 Chris Kreider ANA LW 224 Mattias Ekholm EDM D 225 Noah Hanifin VGK D 226 Frederik Andersen EDM G 227 Tyler Bertuzzi CHI RW 228 Simon Nemec CGY D 229 Alexander Nikishin CAR D 230 Joey Daccord SEA G 231 Kiefer Sherwood S.J RW 232 Taylor Hall CAR LW 233 Dustin Wolf CGY G 234 Jack Quinn BUF RW 235 Sam Malinski COL D 236 Gabe Perreault NYR LW 237 Brett Howden VGK LW 238 Ivan Provorov CBJ D 239 Matt Coronato CGY RW 240 Justin Faulk DET D 241 K'Andre Miller CAR D 242 Brayden McNabb VGK D 243 Will Cuylle NYR LW 244 Cole Hutson WSH D 245 Josh Norris BUF C 246 Igor Chernyshov S.J LW 247 William Karlsson VGK C 248 Sam Rinzel CHI D 249 James Hagens BOS C 250 Mike Matheson MTL D