Join the 9th annual RotoBaller Challenge in 2026 - our free fantasy football tournament. Fight for the fantasy title and compete for a $500 cash grand prize.
Who will be crowned champ of the RotoBaller Challenge?
We are happy to announce the ninth annual RotoBaller Fantasy Football Challenge 🍾
Fight for the title in 12-team head-to-head leagues. Also compete for the crown against all teams and leagues for a chance to win $500 in cash prizes.
Drafts will take place from August 7th through September 8th. Reserve your team now!Bookmark our updated and revamped fantasy football rankings portal for all league formats!
PPR rankings | Half-PPR rankings | Non-PPR (Standard) rankings | Rookie rankings | Superflex rankings | Best Ball rankings | Underdog rankings | Dynasty rankings | IDP rankings
Join Your Leagues Now - It's All Free!
- Head to the Fleaflicker draft lobby (or see the list of leagues below).
- Choose a single draft day/time, and sign up to join that league.
- All leagues are labeled "RotoBaller Challenge 2026".
- Only one team is allowed on Fleaflicker for the RotoBaller Challenge
List Of Available Draft Dates
Click any of the leagues below and join now!
|League Number
|Draft Time
|RotoBaller Challenge 2026 1
|Fri Aug 7, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 2
|Sat Aug 8, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 3
|Sun Aug 9, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 4
|Mon Aug 10, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 5
|Tue Aug 11, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 6
|Wed Aug 12, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 7
|Thu Aug 13, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 8
|Fri Aug 14, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 9
|Sat Aug 15, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 10
|Sun Aug 16, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 11
|Mon Aug 17, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 12
|Tue Aug 18, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 13
|Wed Aug 19, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 14
|Thu Aug 20, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 15
|Fri Aug 21, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 16
|Sat Aug 22, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 17
|Sun Aug 23, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 18
|Mon Aug 24, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 19
|Mon Aug 24, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 20
|Tue Aug 25, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 21
|Tue Aug 25, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 22
|Wed Aug 26, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 23
|Wed Aug 26, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 24
|Thu Aug 27, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 25
|Thu Aug 27, 2026 11:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 26
|Fri Aug 28, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 27
|Sat Aug 29, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 28
|Sat Aug 29, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 29
|Sat Aug 29, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 30
|Sat Aug 29, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 31
|Sun Aug 30, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 32
|Sun Aug 30, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 33
|Sun Aug 30, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 34
|Sun Aug 30, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 35
|Mon Aug 31, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 36
|Mon Aug 31, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 37
|Mon Aug 31, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 38
|Tue Sep 1, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 39
|Tue Sep 1, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 40
|Tue Sep 1, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 41
|Wed Sep 2, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 42
|Wed Sep 2, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 43
|Wed Sep 2, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 44
|Thu Sep 3, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 45
|Thu Sep 3, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 46
|Thu Sep 3, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 47
|Fri Sep 4, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 48
|Fri Sep 4, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 49
|Fri Sep 4, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 50
|Sat Sep 5, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 51
|Sat Sep 5, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 52
|Sat Sep 5, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 53
|Sat Sep 5, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 54
|Sun Sep 6, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 55
|Sun Sep 6, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 56
|Sun Sep 6, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 57
|Sun Sep 6, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 58
|Mon Sep 7, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 59
|Mon Sep 7, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 60
|Mon Sep 7, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 61
|Mon Sep 7, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 62
|Tue Sep 8, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 67
|Tue Sep 8, 2026 7:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 63
|Tue Sep 8, 2026 8:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 64
|Tue Sep 8, 2026 9:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 65
|Tue Sep 8, 2026 10:00 PM EDT
|RotoBaller Challenge 2026 66
|Tue Sep 8, 2026 10:00 PM EDT
Tournament Rules & Prizes
All leagues are free to join.
This year we are continuing the RotoBaller Challenge on Fleaflicker. There will be 50 leagues overall.
Each league winner gets a free year of RotoBaller Premium (50 winners), and the overall winner gets a $500 grand prize! ?
You can only join one RotoBaller Challenge league on all of Fleaflicker (one team max per person). Any individuals found to have multiple teams on the Fleaflicker RotoBaller Challenge are automatically disqualified from any prizes.
Each league winner gets one free year of RotoBaller Premium access for all sports ($99 value). And there is a grand prize of $500 for the overall winner of the RotoBaller Football Challenge.
League winners compared via this formula - [Regular season points scored average * 0.95] + Week 16 score + [Week 17 score * 1.05].
League Settings
Click here to see more league rules and settings.
Good luck RotoBallers!