Mavericks Interested in Marcus Sasser?
Marcus Sasser via trade, according to Marc Stein. The third-year player averaged 5.2 points and two assists in 12 minutes per game last season, consistently playing behind Cade Cunningham and Daniss Jenkins. Sasser fell even further down the depth chart when the Pistons drafted point guard Ebuka Okorie with the 17th pick in last week's NBA Draft. Sasser has one year remaining on his rookie contract before becoming a restricted free agent next summer.
Source: Marc Stein
Source: Marc Stein