RotoBaller's updated fantasy football projections (RB, WR, QB, TE) for Week 11 (2026). Set winning lineups with our fantasy football projections.
With six teams on a bye, fantasy managers will need to dive deeper into the rankings to find startable flex options. As always, we're here to provide another resource to guide your start/sit calls with our Week 11 fantasy football projections. Below, you will see the projected output for key players and trending names such as Cam Skattebo, Jordyn Tyson, Jalen Coker, Chig Okonkwo, Emmett Johnson, Caleb Douglas, Jordan Mason, and more.
Our overall fantasy football projections for Week 11 are put together by Nick Mariano. Along with these projections, you will also see some relevant fantasy football injury news for this week.
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PPR rankings | Half-PPR rankings | Standard rankings | Rookie rankings | Superflex rankings | Dynasty rankings | Who To Start? | Injuries | Matchup Ratings | Strength of Schedule
Week 11 Fantasy Football Projections
Be sure to check our PPR rankings, Half-PPR rankings, Standard rankings.
|Player Name
|Team
|Pos
|Fan Points
|Pass Yards
|PASS TDs
|INTs
|Rush
|Ru. Yards
|Ru. TDs
|Rec
|Rec. Yards
|Rec. TDs
|Joe Burrow
|CIN
|QB
|24.3
|324.6
|2.5
|0.6
|3.2
|13.3
|0.2
|Josh Allen
|BUF
|QB
|24.1
|243.9
|1.8
|0.6
|7.9
|38.4
|0.8
|Jahmyr Gibbs
|DET
|RB
|22.3
|20.5
|93.4
|0.9
|4.7
|38.8
|0.2
|Dak Prescott
|DAL
|QB
|21.3
|311.0
|2.0
|0.7
|3.2
|12.2
|0.2
|Caleb Williams
|CHI
|QB
|20.6
|247.1
|1.7
|0.4
|5.8
|30.1
|0.3
|Patrick Mahomes II
|KC
|QB
|20.2
|262.8
|2.0
|0.5
|3.6
|18.1
|0.2
|C.J. Stroud
|HOU
|QB
|19.7
|259.3
|1.9
|0.4
|3.4
|17.3
|0.1
|Jayden Daniels
|WAS
|QB
|19.6
|236.4
|1.6
|0.6
|6.6
|34.7
|0.3
|Kenneth Walker III
|KC
|RB
|19.3
|19.3
|95.7
|0.8
|2.6
|21.5
|0.2
|Ja'Marr Chase
|CIN
|WR
|19.0
|8.0
|102.9
|0.8
|Trevor Lawrence
|JAX
|QB
|18.8
|241.3
|1.9
|0.8
|4.7
|20.1
|0.2
|Brock Purdy
|SF
|QB
|18.5
|256.8
|1.6
|0.9
|4.8
|23.7
|0.2
|CeeDee Lamb
|DAL
|WR
|18.1
|0.2
|1.5
|0.0
|7.6
|100.3
|0.7
|Cam Ward
|TEN
|QB
|18.1
|245.5
|1.7
|0.5
|3.5
|16.2
|0.2
|Jared Goff
|DET
|QB
|17.4
|266.1
|1.9
|0.8
|1.9
|4.7
|0.1
|Kirk Cousins
|MIN
|QB
|17.3
|249.2
|1.9
|0.7
|2.2
|6.4
|0.1
|James Cook III
|BUF
|RB
|17.2
|21.2
|101.5
|0.8
|1.4
|11.0
|0.1
|Tyler Shough
|NO
|QB
|17.1
|255.5
|1.4
|0.8
|4.1
|18.3
|0.2
|Justin Jefferson
|MIN
|WR
|17.0
|7.3
|92.4
|0.7
|Bo Nix
|DEN
|QB
|17.0
|226.6
|1.5
|0.6
|4.6
|16.6
|0.2
|Javonte Williams
|DAL
|RB
|16.9
|17.4
|75.2
|0.9
|2.6
|17.6
|0.2
|Jonah Coleman
|DEN
|RB
|16.8
|17.9
|75.0
|0.7
|3.2
|25.9
|0.2
|Bryce Young
|CAR
|QB
|16.6
|242.3
|1.6
|0.6
|2.6
|11.7
|0.1
|Amon-Ra St. Brown
|DET
|WR
|16.5
|0.2
|1.5
|0.0
|7.0
|86.5
|0.7
|Justin Herbert
|LAC
|QB
|16.5
|208.8
|1.4
|0.6
|5.6
|26.0
|0.2
|Christian McCaffrey
|SF
|RB
|16.1
|14.1
|59.6
|0.6
|4.2
|35.5
|0.2
|Chuba Hubbard
|CAR
|RB
|15.9
|17.6
|71.7
|0.6
|3.0
|21.2
|0.2
|Bucky Irving
|TB
|RB
|15.6
|16.4
|76.0
|0.6
|2.9
|20.3
|0.2
|Jacoby Brissett
|BAL
|QB
|15.6
|252.7
|1.2
|0.7
|3.3
|12.3
|0.1
|Derrick Henry
|BAL
|RB
|15.5
|19.1
|84.5
|0.8
|1.5
|10.0
|0.1
|Bhayshul Tuten
|JAX
|RB
|15.4
|17.4
|78.0
|0.6
|2.3
|19.7
|0.2
|Tee Higgins
|CIN
|WR
|15.3
|5.6
|90.3
|0.6
|Joe Milton III
|PHI
|QB
|15.2
|215.0
|1.1
|0.9
|7.6
|31.3
|0.2
|Tony Pollard
|TEN
|RB
|15.2
|17.1
|73.2
|0.7
|2.6
|18.6
|0.1
|Baker Mayfield
|TB
|QB
|15.0
|224.2
|1.3
|0.8
|3.5
|16.5
|0.1
|Jaylen Warren
|PIT
|RB
|15.0
|17.8
|79.6
|0.4
|2.7
|22.8
|0.1
|Aaron Rodgers
|PIT
|QB
|14.9
|213.1
|1.7
|0.6
|1.5
|5.5
|0.0
|Geno Smith
|NYJ
|QB
|14.8
|241.0
|1.3
|0.7
|2.4
|8.7
|0.1
|D'Andre Swift
|CHI
|RB
|14.6
|13.4
|59.0
|0.8
|2.3
|18.7
|0.1
|J.J. McCarthy
|NYG
|QB
|14.6
|225.4
|1.3
|1.2
|3.9
|18.1
|0.1
|George Pickens
|DAL
|WR
|14.4
|5.9
|83.4
|0.5
|Chase Brown
|CIN
|RB
|14.0
|13.4
|54.9
|0.3
|4.4
|27.8
|0.3
|Cam Skattebo
|NYG
|RB
|13.6
|17.7
|71.2
|0.4
|2.5
|19.6
|0.1
|David Montgomery
|HOU
|RB
|13.3
|15.8
|65.8
|0.7
|1.6
|12.8
|0.1
|Jonathan Taylor
|IND
|RB
|13.3
|14.3
|60.1
|0.5
|3.2
|23.3
|0.1
|Nico Collins
|HOU
|WR
|13.2
|5.1
|73.5
|0.6
|Garrett Wilson
|NYJ
|WR
|13.1
|6.5
|77.8
|0.4
|Chris Olave
|NO
|WR
|12.9
|5.7
|79.3
|0.4
|Daniel Jones
|IND
|QB
|12.9
|214.6
|1.0
|0.8
|2.9
|12.7
|0.1
|Parker Washington
|JAX
|WR
|12.9
|0.3
|2.2
|0.0
|4.8
|70.9
|0.5
|Malik Nabers
|NYG
|WR
|12.8
|6.0
|71.8
|0.4
|Carnell Tate
|TEN
|WR
|12.8
|6.0
|73.1
|0.4
|Zay Flowers
|BAL
|WR
|12.6
|0.6
|3.6
|0.0
|6.1
|72.4
|0.3
|Fernando Mendoza
|LV
|QB
|12.4
|197.6
|0.9
|0.8
|3.8
|15.9
|0.1
|Saquon Barkley
|PHI
|RB
|12.0
|16.8
|67.3
|0.4
|2.2
|14.3
|0.1
|Tetairoa McMillan
|CAR
|WR
|11.9
|5.4
|72.0
|0.3
|Luther Burden III
|CHI
|WR
|11.8
|0.8
|3.7
|0.0
|4.7
|63.4
|0.4
|Trey McBride
|ARI
|TE
|11.7
|7.1
|63.0
|0.3
|Brock Bowers
|LV
|TE
|11.7
|0.2
|0.9
|0.0
|5.5
|61.3
|0.5
|Breece Hall
|NYJ
|RB
|11.6
|13.3
|51.0
|0.3
|2.9
|26.1
|0.1
|Ollie Gordon II
|MIA
|RB
|11.6
|16.2
|67.8
|0.4
|1.7
|10.3
|0.1
|Isaiah Likely
|NYG
|TE
|11.5
|5.8
|59.9
|0.4
|Omarion Hampton
|LAC
|RB
|11.5
|15.6
|63.9
|0.5
|1.5
|10.3
|0.1
|DJ Moore
|BUF
|WR
|11.3
|0.6
|2.2
|0.0
|4.3
|60.6
|0.5
|Stefon Diggs
|WAS
|WR
|11.0
|5.2
|59.7
|0.4
|Kansas City Chiefs
|KC
|DST
|11.0
|DeVonta Smith
|PHI
|WR
|10.9
|5.4
|63.4
|0.3
|Kyle McCord
|MIA
|QB
|10.9
|178.1
|0.9
|0.8
|3.4
|13.1
|0.1
|Ashton Jeanty
|LV
|RB
|10.9
|11.2
|40.2
|0.2
|3.8
|29.9
|0.1
|Rashee Rice
|KC
|WR
|10.7
|4.6
|57.2
|0.4
|George Kittle
|SF
|TE
|10.6
|4.9
|58.9
|0.4
|Jameson Williams
|DET
|WR
|10.5
|0.4
|2.7
|0.0
|3.8
|57.6
|0.4
|Emmett Johnson
|KC
|RB
|10.4
|9.5
|42.4
|0.4
|1.8
|18.3
|0.2
|Jordyn Tyson
|NO
|WR
|10.2
|5.0
|56.3
|0.3
|Emeka Egbuka
|TB
|WR
|9.9
|0.3
|1.4
|0.0
|4.5
|53.9
|0.4
|Colston Loveland
|CHI
|TE
|9.8
|4.7
|51.5
|0.4
|Cam Little
|JAX
|K
|9.8
|Carson Beck
|ARI
|QB
|9.7
|192.8
|0.7
|1.1
|2.6
|8.6
|0.1
|Brandon Aubrey
|DAL
|K
|9.6
|Ka'imi Fairbairn
|HOU
|K
|9.5
|Tyler Warren
|IND
|TE
|9.5
|0.4
|1.0
|0.0
|5.7
|48.8
|0.3
|Travis Kelce
|KC
|TE
|9.4
|4.0
|53.2
|0.4
|Rome Odunze
|CHI
|WR
|9.2
|3.5
|52.0
|0.4
|Jordan Mason
|MIN
|RB
|9.2
|11.7
|51.2
|0.4
|1.2
|7.4
|0.1
|Buffalo Bills
|BUF
|DST
|9.2
|Evan McPherson
|CIN
|K
|9.1
|Tyler Bass
|BUF
|K
|9.1
|DK Metcalf
|PIT
|WR
|9.1
|0.2
|0.4
|0.0
|3.6
|49.6
|0.4
|Jaylen Waddle
|DEN
|WR
|9.1
|0.2
|1.3
|0.0
|3.8
|50.9
|0.3
|Houston Texans
|HOU
|DST
|9.1
|Jake Bates
|DET
|K
|9.1
|Denver Broncos
|DEN
|DST
|9.0
|Ryan Flournoy
|DAL
|WR
|9.0
|4.0
|50.0
|0.3
|Mike Evans
|SF
|WR
|8.9
|3.5
|48.8
|0.4
|Chris Boswell
|PIT
|K
|8.8
|Cairo Santos
|CHI
|K
|8.8
|Jalen Coker
|CAR
|WR
|8.8
|4.2
|49.8
|0.3
|Kenneth Gainwell
|TB
|RB
|8.8
|8.9
|37.7
|0.2
|2.4
|18.0
|0.1
|Adonai Mitchell
|NYJ
|WR
|8.8
|3.8
|55.3
|0.2
|Chase McLaughlin
|TB
|K
|8.7
|Will Reichard
|MIN
|K
|8.7
|Chicago Bears
|CHI
|DST
|8.7
|Spencer Shrader
|IND
|K
|8.7
|Joey Slye
|TEN
|K
|8.7
|Kyle Monangai
|CHI
|RB
|8.6
|9.9
|44.4
|0.5
|0.8
|6.1
|0.1
|Rico Dowdle
|PIT
|RB
|8.6
|8.8
|34.5
|0.3
|2.3
|17.2
|0.1
|Xavier Hutchinson
|HOU
|WR
|8.6
|0.2
|1.2
|0.0
|3.8
|46.2
|0.3
|Eddy Pineiro
|SF
|K
|8.6
|Pittsburgh Steelers
|PIT
|DST
|8.5
|Wil Lutz
|DEN
|K
|8.5
|Sam LaPorta
|DET
|TE
|8.5
|4.1
|45.0
|0.3
|Dallas Goedert
|PHI
|TE
|8.4
|4.6
|46.6
|0.2
|Aaron Jones Sr.
|MIN
|RB
|8.3
|9.5
|39.9
|0.2
|2.2
|14.1
|0.1
|Khalil Shakir
|BUF
|WR
|8.3
|0.2
|1.5
|0.0
|3.7
|44.3
|0.3
|Dalton Kincaid
|BUF
|TE
|8.3
|3.5
|45.8
|0.3
|Cameron Dicker
|LAC
|K
|8.3
|Caleb Douglas
|MIA
|WR
|8.2
|3.8
|50.0
|0.2
|Mark Andrews
|BAL
|TE
|8.2
|0.3
|1.1
|0.0
|4.1
|42.2
|0.3
|Tyler Allgeier
|ARI
|RB
|8.1
|11.7
|44.6
|0.2
|2.2
|13.0
|0.0
|T.J. Hockenson
|MIN
|TE
|8.1
|4.0
|39.7
|0.4
|Jakobi Meyers
|JAX
|WR
|8.1
|3.7
|44.3
|0.3
|Chig Okonkwo
|WAS
|TE
|8.0
|4.3
|43.9
|0.3
|Braelon Allen
|NYJ
|RB
|8.0
|9.0
|39.6
|0.2
|1.8
|12.9
|0.1
|Josh Downs
|KC
|WR
|8.0
|3.5
|42.8
|0.3
|Drew Stevens
|WAS
|K
|8.0
|Travis Etienne Jr.
|NO
|RB
|7.9
|8.9
|36.1
|0.2
|2.2
|15.9
|0.1
|Elic Ayomanor
|TEN
|WR
|7.9
|3.4
|47.0
|0.3
|Charlie Smyth
|NO
|K
|7.8
|Tank Dell
|HOU
|WR
|7.8
|0.5
|4.1
|0.0
|3.0
|39.6
|0.3
|Ladd McConkey
|LAC
|WR
|7.8
|3.8
|44.8
|0.2
|Deebo Samuel Sr.
|SF
|WR
|7.7
|2.0
|9.4
|0.1
|3.1
|35.4
|0.2
|Malik Washington
|MIA
|WR
|7.7
|0.9
|3.8
|0.0
|3.9
|41.4
|0.2
|Jacksonville Jaguars
|JAX
|DST
|7.6
|Tre' Harris
|LAC
|WR
|7.6
|3.6
|43.7
|0.2
|Antonio Williams
|WAS
|WR
|7.5
|3.4
|40.5
|0.3
|Courtland Sutton
|DEN
|WR
|7.5
|3.1
|41.2
|0.3
|Harrison Butker
|KC
|K
|7.4
|Jason Sanders
|NYJ
|K
|7.4
|Tre Tucker
|LV
|WR
|7.2
|0.3
|1.6
|0.0
|3.0
|43.0
|0.2
|Michael Mayer
|LV
|TE
|7.1
|4.0
|39.8
|0.2
|Los Angeles Chargers
|LAC
|DST
|7.1
|Chris Godwin Jr.
|TB
|WR
|7.0
|0.3
|1.1
|0.0
|3.6
|39.3
|0.2
|Brenton Strange
|JAX
|TE
|7.0
|3.3
|35.5
|0.3
|Pat Bryant
|DEN
|WR
|7.0
|0.2
|0.7
|0.0
|3.0
|37.3
|0.3
|Keon Coleman
|BUF
|WR
|6.9
|2.7
|38.7
|0.3
|Germie Bernard
|PIT
|WR
|6.8
|0.2
|1.2
|0.0
|3.0
|34.9
|0.3
|Pat Freiermuth
|PIT
|TE
|6.8
|0.4
|1.8
|0.0
|2.9
|30.4
|0.3
|Darren Waller
|CAR
|TE
|6.7
|3.0
|35.0
|0.3
|Ja'Kobi Lane
|BAL
|WR
|6.7
|3.2
|40.7
|0.2
|Ryan Fitzgerald
|CAR
|K
|6.7
|Justice Hill
|BAL
|RB
|6.6
|4.0
|21.1
|0.2
|2.7
|17.0
|0.1
|Samaje Perine
|CIN
|RB
|6.6
|6.4
|25.5
|0.3
|1.5
|11.5
|0.1
|Mike Gesicki
|CIN
|TE
|6.6
|2.7
|33.1
|0.3
|Matt Gay
|LV
|K
|6.5
|Jauan Jennings
|MIN
|WR
|6.5
|2.9
|34.3
|0.3
|Riley Patterson
|BAL
|K
|6.5
|Cincinnati Bengals
|CIN
|DST
|6.5
|Dominic Zvada
|NYG
|K
|6.4
|Dalton Schultz
|HOU
|TE
|6.4
|3.2
|34.4
|0.2
|Gunnar Helm
|TEN
|TE
|6.4
|3.2
|30.9
|0.3
|Baltimore Ravens
|BAL
|DST
|6.4
|New York Jets
|NYJ
|DST
|6.2
|Kalif Raymond
|CHI
|WR
|6.2
|0.2
|1.3
|0.0
|2.8
|34.0
|0.2
|Malachi Fields
|NYG
|WR
|6.2
|2.9
|36.9
|0.2
|Jake Elliott
|PHI
|K
|6.2
|Chad Ryland
|ARI
|K
|6.1
|Juwan Johnson
|NO
|TE
|6.1
|2.9
|33.6
|0.2
|Cade Otton
|TB
|TE
|6.1
|3.4
|33.6
|0.2
|Keenan Allen
|SF
|WR
|6.1
|3.2
|31.4
|0.2
|Rashod Bateman
|BAL
|WR
|6.1
|2.8
|38.4
|0.2
|Minnesota Vikings
|MIN
|DST
|6.1
|Daniel Carlson
|MIA
|K
|6.0
|Rachaad White
|WAS
|RB
|6.0
|5.0
|21.4
|0.1
|1.9
|14.5
|0.1
|Treylon Burks
|WAS
|WR
|6.0
|2.4
|34.0
|0.2
|Quentin Johnston
|LAC
|WR
|6.0
|0.3
|2.1
|0.0
|2.4
|33.3
|0.2
|San Francisco 49ers
|SF
|DST
|6.0
|Alvin Kamara
|NO
|RB
|5.8
|4.5
|16.7
|0.1
|2.4
|16.4
|0.1
|Makai Lemon
|PHI
|WR
|5.8
|3.3
|33.2
|0.1
|Dontayvion Wicks
|PHI
|WR
|5.8
|2.7
|33.8
|0.2
|Laquon Treadwell
|IND
|WR
|5.8
|2.6
|34.4
|0.2
|Detroit Lions
|DET
|DST
|5.8
|Bam Knight
|ARI
|RB
|5.7
|6.8
|27.0
|0.1
|1.8
|12.7
|0.0
|Roman Wilson
|PIT
|WR
|5.7
|2.6
|30.8
|0.2
|Tyjae Spears
|TEN
|RB
|5.7
|4.5
|18.9
|0.1
|2.0
|14.3
|0.1
|Omar Cooper Jr.
|NYJ
|WR
|5.6
|2.5
|31.0
|0.2
|Anthony Gould
|IND
|WR
|5.6
|2.6
|33.1
|0.2
|Tampa Bay Buccaneers
|TB
|DST
|5.6
|Dallas Cowboys
|DAL
|DST
|5.6
|Philadelphia Eagles
|PHI
|DST
|5.5
|Jacory Croskey-Merritt
|WAS
|RB
|5.5
|9.1
|37.1
|0.2
|0.4
|1.9
|0.0
|Brevyn Spann-Ford
|DAL
|TE
|5.5
|2.2
|33.2
|0.2
|Kayshon Boutte
|HOU
|WR
|5.5
|2.1
|30.9
|0.2
|Seth McGowan
|IND
|RB
|5.5
|7.5
|31.3
|0.2
|1.0
|6.7
|0.0
|Carolina Panthers
|CAR
|DST
|5.4
|Tommy Tremble
|CAR
|TE
|5.4
|2.9
|25.8
|0.2
|Kaelon Black
|SF
|RB
|5.4
|7.7
|31.6
|0.2
|0.7
|5.0
|0.0
|Mike Washington Jr.
|LV
|RB
|5.4
|9.4
|36.7
|0.2
|0.4
|2.7
|0.0
|Devaughn Vele
|NO
|WR
|5.3
|2.4
|30.4
|0.2
|Chimere Dike
|TEN
|WR
|5.3
|2.5
|29.8
|0.2
|Mason Taylor
|NYJ
|TE
|5.2
|2.9
|26.6
|0.2
|J.K. Dobbins
|DEN
|RB
|5.2
|6.0
|25.8
|0.2
|1.2
|6.5
|0.0
|Emari Demercado
|HOU
|RB
|5.1
|6.3
|26.1
|0.2
|0.9
|6.2
|0.1
|Chris Rodriguez Jr.
|JAX
|RB
|5.1
|6.0
|25.5
|0.3
|0.4
|3.0
|0.0
|Xavier Worthy
|KC
|WR
|5.1
|2.3
|27.7
|0.2
|Kimani Vidal
|LAC
|RB
|5.1
|4.7
|19.8
|0.2
|1.4
|9.4
|0.1
|Ted Hurst
|TB
|WR
|4.9
|2.1
|29.0
|0.2
|Greg Dulcich
|MIA
|TE
|4.9
|2.6
|27.0
|0.2
|Darnell Washington
|PIT
|TE
|4.8
|2.0
|23.5
|0.2
|Audric Estime
|NO
|RB
|4.7
|5.9
|23.9
|0.2
|0.9
|6.8
|0.0
|Austin Ekeler
|WAS
|RB
|4.7
|3.7
|14.7
|0.1
|1.6
|12.2
|0.1
|Keaton Mitchell
|LAC
|RB
|4.7
|4.2
|17.0
|0.1
|1.4
|9.7
|0.1
|Tez Johnson
|TB
|WR
|4.6
|0.2
|0.8
|0.0
|1.7
|28.0
|0.1
|Ty Johnson
|BUF
|RB
|4.6
|1.8
|7.3
|0.1
|1.9
|17.7
|0.1
|Deion Burks
|IND
|WR
|4.5
|2.1
|25.7
|0.2
|Ashton Dulin
|IND
|WR
|4.5
|2.0
|27.0
|0.1
|New York Giants
|NYG
|DST
|4.4
|Kenyon Sadiq
|NYJ
|TE
|4.3
|2.3
|23.4
|0.1
|Las Vegas Raiders
|LV
|DST
|4.3
|Reggie Virgil
|ARI
|WR
|4.2
|2.2
|25.8
|0.1
|Myles Price
|MIN
|WR
|4.2
|1.8
|22.9
|0.2
|Devin Duvernay
|ARI
|WR
|4.1
|2.2
|24.4
|0.1
|Dohnte Meyers
|CIN
|WR
|4.1
|0.2
|1.0
|0.0
|1.7
|22.4
|0.2
|Xavier Restrepo
|TEN
|WR
|4.1
|1.9
|23.0
|0.1
|Evan Engram
|DEN
|TE
|4.0
|2.1
|20.6
|0.1
|Simi Fehoko
|ARI
|WR
|3.9
|2.0
|23.1
|0.1
|Marvin Mims Jr.
|DEN
|WR
|3.8
|0.7
|4.8
|0.1
|1.3
|17.2
|0.1
|Chris Bell
|MIA
|WR
|3.7
|1.8
|21.2
|0.1
|Andrei Iosivas
|CIN
|WR
|3.7
|0.2
|0.9
|0.0
|1.5
|20.0
|0.1
|Jalen Nailor
|LV
|WR
|3.7
|1.7
|20.5
|0.1
|Tennessee Titans
|TEN
|DST
|3.7
|Jordan Watkins
|SF
|WR
|3.6
|1.5
|22.2
|0.1
|Isaac TeSlaa
|DET
|WR
|3.6
|1.4
|20.5
|0.2
|Brian Thomas Jr.
|JAX
|WR
|3.6
|1.4
|19.4
|0.2
|Indianapolis Colts
|IND
|DST
|3.6
|Elijah Higgins
|ARI
|TE
|3.5
|2.3
|20.1
|0.1
|Washington Commanders
|WAS
|DST
|3.3
|Dawson Knox
|BUF
|TE
|3.3
|1.6
|15.9
|0.2
|Oronde Gadsden II
|LAC
|TE
|3.3
|1.7
|16.1
|0.1
|Jack Bech
|LV
|WR
|3.3
|1.7
|18.8
|0.1
|Devin Singletary
|NYG
|RB
|3.2
|3.8
|14.0
|0.1
|0.7
|4.7
|0.0
|Darnell Mooney
|NYG
|WR
|3.2
|1.6
|20.3
|0.1
|Israel Abanikanda
|DAL
|RB
|3.2
|4.7
|19.0
|0.1
|0.4
|2.5
|0.0
|Josh Cuevas
|BAL
|TE
|3.2
|1.6
|17.2
|0.1
|New Orleans Saints
|NO
|DST
|3.1
|Sione Vaki
|DET
|RB
|3.1
|3.7
|14.7
|0.0
|0.9
|7.9
|0.0
|Noah Gray
|KC
|TE
|3.1
|1.5
|16.9
|0.1
|KaVontae Turpin
|DAL
|WR
|3.0
|0.7
|6.0
|0.1
|0.9
|11.4
|0.1
|Ray Davis
|BUF
|RB
|3.0
|3.3
|14.4
|0.2
|0.4
|2.8
|0.0
|Charlie Kolar
|LAC
|TE
|3.0
|1.6
|15.0
|0.1
|Noah Fant
|NO
|TE
|2.9
|1.5
|13.7
|0.1
|Tai Felton
|MIN
|WR
|2.9
|1.4
|16.9
|0.1
|Josh Cameron
|JAX
|WR
|2.9
|1.1
|15.1
|0.1
|David Njoku
|LAC
|TE
|2.8
|1.3
|14.8
|0.1
|Mitchell Evans
|CAR
|TE
|2.6
|1.4
|14.1
|0.1
|Gavin Bartholomew
|MIN
|TE
|2.6
|1.2
|14.3
|0.1
|Isaiah Williams
|NYJ
|WR
|2.6
|1.3
|15.9
|0.1
|Calvin Ridley
|TEN
|WR
|2.6
|1.1
|15.5
|0.1
|Troy Franklin
|DEN
|WR
|2.6
|0.2
|0.8
|0.0
|1.1
|14.2
|0.1
|Jaydon Blue
|PHI
|RB
|2.5
|3.3
|12.3
|0.1
|0.7
|4.1
|0.0
|Daniel Bellinger
|TEN
|TE
|2.5
|1.2
|12.1
|0.1
|Miami Dolphins
|MIA
|DST
|2.5
|Nate Boerkircher
|JAX
|TE
|2.4
|1.1
|13.3
|0.1
|Arizona Cardinals
|ARI
|DST
|2.3
|Kevin Coleman Jr.
|MIA
|WR
|2.3
|1.0
|12.5
|0.1
|Drew Sample
|CIN
|TE
|2.3
|1.3
|10.4
|0.1
|Travis Hunter
|JAX
|WR
|2.3
|0.3
|1.4
|0.0
|0.8
|10.0
|0.1
|Cyrus Allen
|KC
|WR
|2.3
|0.9
|12.3
|0.1
|Van Jefferson
|WAS
|WR
|2.2
|0.8
|12.5
|0.1
|Sam Roush
|CHI
|TE
|2.1
|1.0
|10.3
|0.1
|Jaylen Wright
|MIA
|RB
|2.0
|2.9
|9.5
|0.0
|0.6
|4.3
|0.0
|Dare Ogunbowale
|HOU
|RB
|2.0
|1.9
|7.6
|0.1
|0.6
|3.9
|0.0
|John Metchie III
|CAR
|WR
|1.9
|1.0
|10.6
|0.1
|Theo Johnson
|NYG
|TE
|1.9
|0.9
|10.3
|0.1
|Zavion Thomas
|CHI
|WR
|1.8
|0.4
|2.0
|0.0
|0.8
|8.9
|0.0
|Ben Sinnott
|WAS
|TE
|1.8
|0.8
|8.9
|0.1
|Darius Cooper
|PHI
|WR
|1.7
|0.8
|9.5
|0.1
|Foster Moreau
|HOU
|TE
|1.7
|0.8
|8.2
|0.1
|Adam Trautman
|DEN
|TE
|1.7
|0.9
|9.1
|0.1
|Kyle Juszczyk
|SF
|RB
|1.6
|0.1
|0.4
|0.0
|0.8
|7.3
|0.1
|Xavier Legette
|CAR
|WR
|1.5
|0.7
|9.5
|0.0
|Eli Stowers
|PHI
|TE
|1.5
|0.8
|9.1
|0.0
|Matt Hibner
|BAL
|TE
|1.4
|0.8
|7.7
|0.0
|Demarcus Robinson
|SF
|WR
|1.2
|0.5
|7.7
|0.0
|Brock Wright
|DET
|TE
|1.2
|0.7
|6.4
|0.0
|Hunter Luepke
|DAL
|RB
|1.2
|0.8
|3.3
|0.0
|0.5
|3.8
|0.0
|Nick Westbrook-Ikhine
|IND
|WR
|1.2
|0.6
|7.5
|0.0
|Jake Ferguson
|DAL
|TE
|1.1
|1.9
|0.8
|0.0
|Devontez Walker
|BAL
|WR
|1.0
|0.4
|6.0
|0.0
|Drew Ogletree
|IND
|TE
|1.0
|0.6
|5.6
|0.0
|LeQuint Allen Jr.
|JAX
|RB
|1.0
|0.5
|2.3
|0.0
|0.5
|3.9
|0.0
|Nate Adkins
|DEN
|TE
|1.0
|0.5
|4.5
|0.1
|Oscar Delp
|NO
|TE
|0.9
|0.6
|4.8
|0.0
|Harrison Wallace III
|ARI
|WR
|0.9
|0.5
|5.9
|0.0
|Teagan Quitoriano
|ARI
|TE
|0.9
|0.6
|4.9
|0.0
|Luke Farrell
|SF
|TE
|0.9
|0.5
|4.5
|0.0
|Luke Schoonmaker
|DAL
|TE
|0.9
|0.4
|4.7
|0.0
|Kaytron Allen
|MIA
|RB
|0.9
|0.9
|3.6
|0.0
|0.3
|2.1
|0.0
|Will Kacmarek
|MIA
|TE
|0.9
|0.6
|5.0
|0.0
|Tanner Koziol
|JAX
|TE
|0.9
|0.5
|4.8
|0.0
|Keandre Lambert-Smith
|LAC
|WR
|0.9
|0.4
|4.6
|0.0
Week 11 Fantasy Football Outlooks
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